О нас

Нигер разорвал военное соглашение с США

Нигер разорвал военное соглашение с США Мятежники, захватившие власть в Нигере, разорвали военное соглашение с США.
Другие страны
17 марта 2024 г. 02:16
Нигер разорвал военное соглашение с США

Мятежники, захватившие власть в Нигере, разорвали военное соглашение с США.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил представитель режима полковник Амаду Абдраман.

Отмечается, что делегация США "не соблюдала дипломатический протокол". Также Нигер не был проинформирован о составе делегации, дате ее прибытия или повестке дня.

Данное соглашение позволяло американскому военному и гражданскому персоналу из Пентагона находиться на территории африканской страны.

Агентство добавило, что у США в Нигере две базы, в том числе база беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на севере страны. По состоянию на 2023 год в Нигере находилось около 1100 американских военнослужащих.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Макрон вновь не исключил участия французских военных в наземной операции в Украине
Макрон вновь не исключил участия французских военных в наземной операции в Украине
17 марта 2024 г. 01:33
СМИ: США не готовы к возможной пандемии, которая будет вызвана вирусным заболеванием
СМИ: США не готовы к возможной пандемии, которая будет вызвана вирусным заболеванием
17 марта 2024 г. 00:58
США и Катар настроены добиться перемирия в Газе сроком не менее шести недель
США и Катар настроены добиться перемирия в Газе сроком не менее шести недель
17 марта 2024 г. 00:22
Стали известны детали плана ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа
Стали известны детали плана ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа
16 марта 2024 г. 23:45
Артиллерия ЦАХАЛ нанесла ответные удары по целям Хезболлах в Ливане
Артиллерия ЦАХАЛ нанесла ответные удары по целям "Хезболлах" в Ливане
16 марта 2024 г. 22:59
Подозреваемый в стрельбе в Пенсильвании взял заложников в Нью-Джерси
Подозреваемый в стрельбе в Пенсильвании взял заложников в Нью-Джерси
16 марта 2024 г. 22:35
В Британии назвали причины, по которой самолет главы Минобороны лишился GPS-навигации
В Британии назвали причины, по которой самолет главы Минобороны лишился GPS-навигации
16 марта 2024 г. 22:13
В Кыргызстане могут ввести дистанционное голосование на выборах
В Кыргызстане могут ввести дистанционное голосование на выборах
16 марта 2024 г. 22:00
Европарламент поддержал поставки крылатых ракет Taurus Киеву
Европарламент поддержал поставки крылатых ракет Taurus Киеву
16 марта 2024 г. 21:47
Кулеба попросил Блинкена продолжить помощь США Украине, включая ПВО и боеприпасы
Кулеба попросил Блинкена продолжить помощь США Украине, включая ПВО и боеприпасы
16 марта 2024 г. 20:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi