Нигер разорвал военное соглашение с США

Мятежники, захватившие власть в Нигере, разорвали военное соглашение с США.

Мятежники, захватившие власть в Нигере, разорвали военное соглашение с США.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил представитель режима полковник Амаду Абдраман.

Отмечается, что делегация США "не соблюдала дипломатический протокол". Также Нигер не был проинформирован о составе делегации, дате ее прибытия или повестке дня.

Данное соглашение позволяло американскому военному и гражданскому персоналу из Пентагона находиться на территории африканской страны.

Агентство добавило, что у США в Нигере две базы, в том числе база беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на севере страны. По состоянию на 2023 год в Нигере находилось около 1100 американских военнослужащих.