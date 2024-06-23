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Нигер начал разведку нефти и газа на востоке страны

Нигер начал разведку нефти и газа на востоке страны Нигерская национальная нефтяная компания (SONIDEP) начала первые геологоразведочные работы в пустыне на юго-востоке страны.
Другие страны
23 июня 2024 г. 23:48
Нигер начал разведку нефти и газа на востоке страны

Нигерская национальная нефтяная компания (SONIDEP) начала первые геологоразведочные работы в пустыне на юго-востоке страны.

Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн.

"Сегодня, 22 июня, наша углеводородная компания SONIDEP официально начинает подготовку к добыче нефти в качестве национального оператора", - заявил он во время церемонии в Хайдаре, в регионе Диффа.

С момента своего создания в 1977 году деятельность SONIDEP в основном ограничивалась сбытом нефтепродуктов. "Сегодня она приступает к разведке и эксплуатации сырой нефти и газа", - отметил министр.

По словам начальника таможни Али Сейбу Хассана, Нигер решил самостоятельно добывать нефть, чтобы обеспечить экономический суверенитет и максимизировать прибыль.

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Версия на азербайджанском языке Niger ölkənin şərqində neft və qaz kəşfiyyatına başlayıb

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