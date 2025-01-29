Нигер, Мали и Буркина-Фасо официально вышли из ЭКОВАС

Нигер, Мали и Буркина-Фасо официально завершили процесс выхода из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, это следует из заявления регионального союза.
"Решение вступило в силу сегодня", - отмечается в заявлении.
В то же время в союзе пообещали "держать двери ЭКОВАС открытыми". Руководство объединения также обратилось с просьбой к государствам сообщества сохранить для Нигера, Мали и Буркина-Фасо привилегии, предусмотренные членством в ЭКОВАС, в том числе свободное перемещение по региону, при наличии паспорта союза.
После военных переворотов в трех африканских странах - Буркина-Фасо, Мали и Нигере - их отношения с ЭКОВАС резко обострились. Власти этих стран объявили в конце января 2024 года о немедленном выходе из ЭКОВАС.