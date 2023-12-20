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Нигер исключили из состава Франкофонии

Нигер исключили из состава Франкофонии Нигер был исключен из состава Франкофонии - организации под эгидой Франции, объединяющей франкоязычные страны.
Другие страны
20 декабря 2023 г. 20:51
Нигер исключили из состава Франкофонии

Нигер был исключен из состава Франкофонии - организации под эгидой Франции, объединяющей франкоязычные страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте Франкофонии.

Данное решение было принято в ходе онлайн-заседания постоянного совета Франкофонии, посвященного ситуации в Нигере, где в июле произошел госпереворот. Оргкомитет объявил о приостановке членства Республики Нигер во Франкофонии с приостановкой участия ее фактических представителей в заседаниях органов Франкофонии, также было приостановлено многостороннее сотрудничество с этим государством-членом, за исключением программ, непосредственно приносящих пользу гражданскому населению, и тех, которые способствуют восстановлению демократии.

В организации также призвали к освобождению экс-президента Нигера Мохамеда Базума и восстановлению конституционного порядка.

Членами Франкофонии являются 88 государств, как отмечается на сайте организации, по всему миру к числу франкофонов принадлежит 321 млн человек.

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