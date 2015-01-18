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    В Нигере протестующие подожгли восемь церквей

    Демонстранты в Ниамее напали на полицейский участок и сожгли по меньшей мере две патрульные машины

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В Нигере в субботу, 17 января, демонстранты, выступающие против карикатур на пророка Мохаммеда, подожгли как минимум восемь христианских церквей в столице страны - городе Ниамей.

    Как передает Report, между тем Reuters сообщает о поджоге двух церквей в столице, еще двух церквей в Маради и одной в Гуре.

    Кроме того, демонстранты в Ниамее напали на полицейский участок и сожгли по меньшей мере две патрульные машины, которые были припаркованы недалеко от центральной мечети.

    Протестующие сожгли французский флаг и начали строить баррикады в центре города.

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