В Нигере протестующие подожгли восемь церквей

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В Нигере в субботу, 17 января, демонстранты, выступающие против карикатур на пророка Мохаммеда, подожгли как минимум восемь христианских церквей в столице страны - городе Ниамей.

Как передает Report, между тем Reuters сообщает о поджоге двух церквей в столице, еще двух церквей в Маради и одной в Гуре.

Кроме того, демонстранты в Ниамее напали на полицейский участок и сожгли по меньшей мере две патрульные машины, которые были припаркованы недалеко от центральной мечети.

Протестующие сожгли французский флаг и начали строить баррикады в центре города.