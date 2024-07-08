Нидерланды заявили о скорой поставке Киеву F-16 и частей Patriot

Нидерланды пообещали в скором времени предоставить Украине истребители F-16 и части зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Нидерланды пообещали в скором времени предоставить Украине истребители F-16 и части зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Как передает Report, об этом сообщил новый министр обороны страны Рубен Брекелманс в соцсети "X".

"Мы в скором времени поставим F-16 и части систем Patriot: это крайне важно", - написал он.

Украина получит радар ЗРК Patriot и три пусковые установки.

Нидерланды также намерены передать Киеву мобильную криминалистическую лабораторию, стоимость которой составляет 6 млн евро.

Ранее глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что страна выдала разрешение на передачу Украине 24 истребителей F-16.