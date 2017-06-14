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    Нидерланды завершили ратификацию соглашения об ассоциации ЕС и Украины

    Закон об утверждении соглашения вступает в силу на следующий день после публикации документа© РИА Новости

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Власти Нидерландов завершили процедуру ратификации соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной, опубликовав текст соглашения на официальном сайте правительства страны.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, закон об утверждении соглашения вступает в силу на следующий день после публикации документа. Одновременно с ним юридическую силу приобретает само соглашение.

    В конце мая парламент Нидерландов последним из законодательных органов стран ЕС одобрил соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом.

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