Нидерланды завершили ратификацию соглашения об ассоциации ЕС и Украины

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Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Власти Нидерландов завершили процедуру ратификации соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной, опубликовав текст соглашения на официальном сайте правительства страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, закон об утверждении соглашения вступает в силу на следующий день после публикации документа. Одновременно с ним юридическую силу приобретает само соглашение.

В конце мая парламент Нидерландов последним из законодательных органов стран ЕС одобрил соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом.