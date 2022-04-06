О нас
Аудио новости

Нидерланды запретили покидать страну 14 яхтам владельцев из России

Нидерланды запретили покидать страну 14 яхтам владельцев из России Таможенные органы Нидерландов взяли под ужесточенный контроль ситуацию с находящимися на голландских верфях 14 яхтами российских владельцев, запретив данным судам покидать страну.
Другие страны
6 апреля 2022 г. 11:38
Нидерланды запретили покидать страну 14 яхтам владельцев из России

Таможенные органы Нидерландов взяли под ужесточенный контроль ситуацию с находящимися на голландских верфях 14 яхтами российских владельцев, запретив данным судам покидать страну.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в письме парламенту глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.

По его данным, речь идет о 12 строящихся яхтах, в том числе суперяхтах длиной более 35 м, и двух яхтах, находящихся на техническом обслуживании. Суда не могут покидать Нидерланды, доставляться или передаваться владельцам из-за санкций, введенных в отношении РФ.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Dutch government preventing 14 Russian yachts from leaving

Другие новости из категории

Госдеп одобрил заключение контракта с Тайванем на обслуживание ЗРК Patriot
Госдеп одобрил заключение контракта с Тайванем на обслуживание ЗРК Patriot
6 апреля 2022 г. 08:53
Канада расширила санкционный список в отношении российских представителей
Канада расширила санкционный список в отношении российских представителей
6 апреля 2022 г. 08:40
В США считают, что боевые действия в Украине могут идти годами
В США считают, что боевые действия в Украине могут идти годами
6 апреля 2022 г. 07:40
Латвия приняла решение об отказе от российского газа
Латвия приняла решение об отказе от российского газа
6 апреля 2022 г. 07:33
Президент Шри-Ланки отменил указ о чрезвычайном положении
Президент Шри-Ланки отменил указ о чрезвычайном положении
6 апреля 2022 г. 06:53
США планируют включить Сбербанк в санкционный список
США планируют включить Сбербанк в санкционный список
6 апреля 2022 г. 06:28
Байден распорядился выделить Украине военную помощь в размере до $100 млн
Байден распорядился выделить Украине военную помощь в размере до $100 млн
6 апреля 2022 г. 05:21
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,1
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,1
6 апреля 2022 г. 05:10
Президент Перу объявил об отмене комендантского часа
Президент Перу объявил об отмене комендантского часа
6 апреля 2022 г. 04:21
В Пентагоне заявили, что изучают ситуацию в Буче
В Пентагоне заявили, что изучают ситуацию в Буче
6 апреля 2022 г. 03:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi