Нидерланды запретили покидать страну 14 яхтам владельцев из России

Таможенные органы Нидерландов взяли под ужесточенный контроль ситуацию с находящимися на голландских верфях 14 яхтами российских владельцев, запретив данным судам покидать страну.

Таможенные органы Нидерландов взяли под ужесточенный контроль ситуацию с находящимися на голландских верфях 14 яхтами российских владельцев, запретив данным судам покидать страну.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в письме парламенту глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.

По его данным, речь идет о 12 строящихся яхтах, в том числе суперяхтах длиной более 35 м, и двух яхтах, находящихся на техническом обслуживании. Суда не могут покидать Нидерланды, доставляться или передаваться владельцам из-за санкций, введенных в отношении РФ.