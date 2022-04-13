Нидерланды заморозили до 600 млн евро российских активов

Нидерланды заморозили российские активы на сумму до 600 млн евро.

Нидерланды заморозили российские активы на сумму до 600 млн евро.

Как передает Report, об этом заявил нидерландский координатор по соблюдению и контролю за выполнением санкций в отношении России Стеф Блок.

По словам Блока, правоохранители сейчас проверяют, остались ли еще российские юридические и физические лица, чьи активы и имущество должны быть заморожены.

Ранее сообщалось, что Евросоюз заморозил активы российских и белорусских граждан и организаций почти на 30 млрд евро в рамках персональных санкций. Так, оказались замороженными лодки, вертолеты, недвижимость и произведения искусства.