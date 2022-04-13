Нидерланды заморозили до 600 млн евро российских активов

Нидерланды заморозили российские активы на сумму до 600 млн евро.
Как передает Report, об этом заявил нидерландский координатор по соблюдению и контролю за выполнением санкций в отношении России Стеф Блок.
По словам Блока, правоохранители сейчас проверяют, остались ли еще российские юридические и физические лица, чьи активы и имущество должны быть заморожены.
Ранее сообщалось, что Евросоюз заморозил активы российских и белорусских граждан и организаций почти на 30 млрд евро в рамках персональных санкций. Так, оказались замороженными лодки, вертолеты, недвижимость и произведения искусства.