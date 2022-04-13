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Нидерланды заморозили до 600 млн евро российских активов

Нидерланды заморозили до 600 млн евро российских активов Нидерланды заморозили российские активы на сумму до 600 млн евро.
Другие страны
13 апреля 2022 г. 14:01
Нидерланды заморозили до 600 млн евро российских активов

Нидерланды заморозили российские активы на сумму до 600 млн евро.

Как передает Report, об этом заявил нидерландский координатор по соблюдению и контролю за выполнением санкций в отношении России Стеф Блок.

По словам Блока, правоохранители сейчас проверяют, остались ли еще российские юридические и физические лица, чьи активы и имущество должны быть заморожены.

Ранее сообщалось, что Евросоюз заморозил активы российских и белорусских граждан и организаций почти на 30 млрд евро в рамках персональных санкций. Так, оказались замороженными лодки, вертолеты, недвижимость и произведения искусства.

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Версия на английском языке Netherlands freezes up to 600M euros of Russian assets

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