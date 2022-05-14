Нидерланды заморозили активы России и Беларуси на 640 млн евро

Нидерланды к настоящему моменту заморозили российские и белорусские активы на общую сумму 640 млн евро.

Нидерланды к настоящему моменту заморозили российские и белорусские активы на общую сумму 640 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном итоговом докладе координатора по соблюдению и контролю за выполнением санкций в отношении России Стефа Блока.

"В общей сложности заморожены активы на 640 млн евро", - говорится в документе. Кроме того, заблокированы финансовые операции на 425 млн евро, а шесть самолетов и 24 судна не могут быть переданы владельцам, поскольку те находятся под санкциями.

Таможенные органы проверили более 34 тыс. контейнеров, 77,5 тыс. экспортных деклараций и 11,3 тыс. деклараций на импорт товаров.

Главный вывод доклада заключается в том, что "на данный момент в отношении заморозки активов нет указаний на то, что что-то было упущено".