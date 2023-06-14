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Нидерланды закупят четыре радара для усиления ПВО Украины

Нидерланды закупят четыре радара для усиления ПВО Украины Нидерланды планируют выделить финансовую помощь Украине для усиления ее противовоздушной обороны. Также для ВСУ закупят четыре пассивные радиолокационные системы VERA-EG.
Другие страны
14 июня 2023 г. 20:59
Нидерланды закупят четыре радара для усиления ПВО Украины

Нидерланды планируют выделить финансовую помощь Украине для усиления ее противовоздушной обороны. Также для ВСУ закупят четыре пассивные радиолокационные системы VERA-EG.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина об этом заявил министр обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен.

"Россия обстреливает гражданские и военные объекты Украины с воздуха, поэтому по-прежнему важно укреплять украинскую ПВО. Нидерланды делают свой вклад в это вместе со своими союзниками", - говорится в сообщении.

Международный фонд для Украины выделил 92 миллиона евро на противовоздушную оборону. Ожидается, что это произойдет до конца года.

Кроме того, завтра во время Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн") будет объявлено, что Нидерланды выделяют 40 млн евро на закупку техники ПВО, которая будет доставлена в Украину в ближайшее время. Минобороны Нидерландов закупает 4 пассивные радиолокационные системы VERA-EG на сумму 150 млн евро.

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Версия на азербайджанском языке Niderland Ukraynaya dörd radar alacaq

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