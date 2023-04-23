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Нидерланды закрыли посольство в Хартуме

Нидерланды закрыли посольство в Хартуме Нидерланды закрыли посольство в Судане и принимают усилия для эвакуации своих граждан из республики.
Другие страны
23 апреля 2023 г. 19:43
Нидерланды закрыли посольство в Хартуме

Нидерланды закрыли посольство в Судане и принимают усилия для эвакуации своих граждан из республики.

Как передает Report, об этом сообщил в Twitter глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.

"Посольство закрыто, работа продолжится, насколько это возможно, из региона и Нидерландов", - информировал он.

Также в письме, направленном национальному парламенту, министр отметил, что МИД совместно с Минобороны и международными партнерами принимает усилия для эвакуации граждан из Судана. Речь идет приблизительно о 150 человеках, в числе которых шесть дипломатов. Утром им было сообщено о необходимости подготовиться к эвакуации, взяв с собой лишь документы, медикаменты и самые необходимые вещи. Время и место эвакуации держатся в секрете из соображений безопасности.

В настоящее время в Иордании находятся два голландских военно-транспортных самолета, которые принимают участие в операции, с сотрудниками МИД и Минобороны, а также медицинским персоналом.

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