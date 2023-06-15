Нидерланды законсервируют крупнейшее в Европе Гронингенское месторождение газа

Правительство Нидерландов намерено с 1 октября 2023 года прекратить добычу на крупнейшем в Европе Гронингенском газовом месторождении и законсервировать его в связи с частыми антропогенными землетрясениями, вызванными добычей газа.

Правительство Нидерландов намерено с 1 октября 2023 года прекратить добычу на крупнейшем в Европе Гронингенском газовом месторождении и законсервировать его в связи с частыми антропогенными землетрясениями, вызванными добычей газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.

"Прекращение добычи вступит в силу с 1 октября", - указывает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным представителя статс-секретаря Нидерландов по добывающей промышленности, которые приводит агентство, официально решение о закрытии месторождения будет принято на заседании кабинета министров до конца этого месяца.

Собеседники агентства также отметили, что решение о консервации месторождения может подлежать пересмотру в случае усугубления энергетического кризиса. При необходимости добыча может быть возобновлена в течение двух недель. По информации другого источника, власти могут в следующем году окончательно законсервировать скважины посредством их заполнения бетоном.

Добыча на Гронингенском месторождении началась в 1963 году, после чего оно быстро стало "ключевым источником газа для большей части Западной Европы" и "основным источником бюджетных поступлений Нидерландов".