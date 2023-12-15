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Нидерланды за два месяца направили Украине военную помощь на €550 млн

Нидерланды за два месяца направили Украине военную помощь на €550 млн Нидерланды направили Украине военную помощь на 550 млн евро за последние два с лишним месяца.
Другие страны
15 декабря 2023 г. 13:59
Нидерланды за два месяца направили Украине военную помощь на €550 млн

Нидерланды направили Украине военную помощь на 550 млн евро за последние два с лишним месяца.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении правительства Нидерландов.

"С 3 октября Украине была оказана военная помощь на 550 млн евро, - отметили власти. - В основном речь идет о закупаемом на рынке оборудовании. Таким образом, общий объем оказанной военной помощи с момента начала конфликта в Украине достиг 2,6 млрд евро".

В частности, за последние два месяца Нидерланды поставили боевые машины, системы ПВО, вооружение, боеприпасы и беспилотники. Кроме того, Украине переданы оборудование для разминирования, полевые госпитали, палатки, краны и медикаменты. Также были поставлены запасные части к различной технике и транспортным средствам.

"Очень важно, чтобы союзники продолжали поддерживать Украину, - отметила и. о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Олленгрен. - Нидерланды также должны продолжать способствовать этому, мы не можем оставить Украину в одиночестве. С нашей поддержкой мы гарантируем, что Украина сможет продолжать борьбу. Она не должна проиграть эту битву".

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Версия на английском языке Netherlands sends military aid worth 550M euros to Ukraine in 2 months

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