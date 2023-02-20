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Нидерланды высылают 17 российских дипломатов

Нидерланды высылают 17 российских дипломатов Нидерланды должны будут покинуть 17 российских дипломатов в рамках голландского решения об уравнивании численности дипработников, работающих в двух странах.
Другие страны
20 февраля 2023 г. 20:41
Нидерланды высылают 17 российских дипломатов

Нидерланды должны будут покинуть 17 российских дипломатов в рамках голландского решения об уравнивании численности дипработников, работающих в двух странах.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник глава Службы военной разведки и безопасности Нидерландов Ян Свилленс.

Ранее сообщалось, что ситуация коснется порядка 10 человек. Однако теперь Свилленс уточнил, что "речь идет о 17 дипломатах".

Ранее МИД Нидерландов заявил об ограничении числа работающих в стране дипломатов РФ. Покинуть Нидерланды подпадающие под сокращение должны в течение двух недель. Согласно решению голландского кабинета министров, в российском посольстве в Гааге может работать не больше дипломатов, чем в посольстве Нидерландов в Москве.

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