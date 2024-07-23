Нидерланды выдвинули Вопке Хукстру на пост еврокомиссара

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф предложил оставить еврокомиссара по вопросам защиты климата Вопке Хукстру в качестве кандидата на пост еврокомиссара в новом составе Еврокомиссии (ЕК).

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф предложил оставить еврокомиссара по вопросам защиты климата Вопке Хукстру в качестве кандидата на пост еврокомиссара в новом составе Еврокомиссии (ЕК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом премьер написал в соцсети "Х".

"Только что выдвинул кандидатуру Хукстры на пост комиссара в новой ЕК", - отметил он.

Как отмечает газета De Volkskrant, сам Хукстра, ранее занимавший должность главы МИД Нидерландов, "в последние месяцы не скрывал, что хочет остаться в Брюсселе в течение следующих пяти лет". Климатический портфель перешел к нему в октябре прошлого года от Франса Тиммерманса, который ушел в отставку, чтобы принять участие в выборах в Нидерландах в качестве лидера от альянса "Зеленые левые" - Партия труда". Нидерланды, по данным издания, делают ставку на экономический портфель в новом составе Еврокомиссии.