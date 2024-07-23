О нас

Нидерланды выдвинули Вопке Хукстру на пост еврокомиссара

Нидерланды выдвинули Вопке Хукстру на пост еврокомиссара Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф предложил оставить еврокомиссара по вопросам защиты климата Вопке Хукстру в качестве кандидата на пост еврокомиссара в новом составе Еврокомиссии (ЕК).
Другие страны
23 июля 2024 г. 13:56
Нидерланды выдвинули Вопке Хукстру на пост еврокомиссара

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф предложил оставить еврокомиссара по вопросам защиты климата Вопке Хукстру в качестве кандидата на пост еврокомиссара в новом составе Еврокомиссии (ЕК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом премьер написал в соцсети "Х".

"Только что выдвинул кандидатуру Хукстры на пост комиссара в новой ЕК", - отметил он.

Как отмечает газета De Volkskrant, сам Хукстра, ранее занимавший должность главы МИД Нидерландов, "в последние месяцы не скрывал, что хочет остаться в Брюсселе в течение следующих пяти лет". Климатический портфель перешел к нему в октябре прошлого года от Франса Тиммерманса, который ушел в отставку, чтобы принять участие в выборах в Нидерландах в качестве лидера от альянса "Зеленые левые" - Партия труда". Нидерланды, по данным издания, делают ставку на экономический портфель в новом составе Еврокомиссии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Niderlandın Baş naziri Avropa Komissiyasının komissarı vəzifəsinə Vopke Hoekstranın namizədliyini irəli sürüb

Другие новости из категории

В Эстонии привели к присяге новое правительство
В Эстонии привели к присяге новое правительство
23 июля 2024 г. 12:52
Число жертв оползня в Эфиопии превысило 150 человек
Число жертв оползня в Эфиопии превысило 150 человек
23 июля 2024 г. 11:54
ХАМАС и ФАТХ подписали соглашение о преодолении раскола
ХАМАС и ФАТХ подписали соглашение о преодолении раскола
23 июля 2024 г. 11:45
В Молдове надеются завершить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года
В Молдове надеются завершить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года
23 июля 2024 г. 11:26
США и Южная Корея начали учения с применением самолетов F-18 и F-35
США и Южная Корея начали учения с применением самолетов F-18 и F-35
23 июля 2024 г. 11:09
ЦАХАЛ может временно уйти из Газы для заключения сделки по заложникам
ЦАХАЛ может временно уйти из Газы для заключения сделки по заложникам
23 июля 2024 г. 09:29
NY Post: Демократы угрожали Байдену отстранением от должности
NY Post: Демократы угрожали Байдену отстранением от должности
23 июля 2024 г. 08:57
Япония готовит санкции против израильских поселенцев на Западном берегу
Япония готовит санкции против израильских поселенцев на Западном берегу
23 июля 2024 г. 08:18
В Перу при падении автобуса с высоты 200 м погибли девять человек
В Перу при падении автобуса с высоты 200 м погибли девять человек
23 июля 2024 г. 07:46
Президент Колумбии подписал закон о запрете боев быков
Президент Колумбии подписал закон о запрете боев быков
23 июля 2024 г. 07:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi