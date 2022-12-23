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Нидерланды выделят в 2023 году Украине помощь на 2,5 млрд евро

Нидерланды выделят в 2023 году Украине помощь на 2,5 млрд евро Правительство Нидерландов намерено выделить 2,5 млрд евро на оказание помощи Украине в 2023 году.
Другие страны
23 декабря 2022 г. 14:45
Нидерланды выделят в 2023 году Украине помощь на 2,5 млрд евро

Правительство Нидерландов намерено выделить 2,5 млрд евро на оказание помощи Украине в 2023 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу в Twitter премьер-министр страны Марк Рютте по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, до тех пор, пока конфликт продолжается, "Нидерланды продолжат поддерживать Украину". "В 2023 году правительство выделило на эти цели 2,5 млрд евро, - сказал Рютте. - Украина может рассчитывать на Нидерланды".

Средства, уточнил глава голландского правительства, будут выделяться на закупку вооружения, оказание гуманитарной помощи, ремонт и восстановление инфраструктуры, дипломатическую поддержку и привлечение к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях.

Ранее Минобороны Нидерландов заявляло, что к концу 2022 года объем военной помощи, оказанной Украине с начала проведения РФ специальной военной операции, достиг почти 1 млрд евро.

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Версия на английском языке Netherlands to provide 2.5 billion euros in assistance to Ukraine in 2023

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