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Нидерланды выделят Украине дополнительный пакет помощи

Нидерланды выделят Украине дополнительный пакет помощи Нидерланды объявили о выделении Украине дополнительного пакета помощи на сумму более 80 млн евро.
Другие страны
23 августа 2022 г. 09:17
Нидерланды выделят Украине дополнительный пакет помощи

Нидерланды объявили о выделении Украине дополнительного пакета помощи на сумму более 80 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс - Украина", об этом сообщает Минобороны страны.

"Этот пакет помощи предоставляет 65 млн евро в виде помощи и инвестиций для Украины. Дополнительные средства - 10 млн евро - будут выделены на проекты, направленные на обезвреживание мин, других боеприпасов", - говорится в распространенном заявлении министерства.

Кроме того, Нидерланды зарезервировали 1 млн евро для реконструкции ряда городов.

"Еще 2,5 млн евро будут выделены Европейскому банку реконструкции и развития для предоставления экспертных знаний в области макроэкономических реформ", - отмечается в сообщении.

Помимо этого, еще 2 млн евро поступят в Фонд ООН для поддержки жертв сексуального и гендерного насилия.

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