Нидерланды выделят Украине более €100 млн

Нидерланды выделят Украине 102 млн евро в рамках третьего пакета помощи.

Нидерланды выделят Украине 102 млн евро в рамках третьего пакета помощи.

Как передает Report , об этом сообщается на сайте нидерландского правительства.

"Нидерланды выделяют 102 млн евро на третий пакет помощи Украине в 2023 году", - говорится в сообщении.

"60 млн евро пойдут на поддержку нидерландских компаний, которые хотят внести свой вклад в восстановление страны. Эти деньги предназначены для страхования экспортных кредитов, которое покрывает платежные риски, связанные с инвестициями и транзакциями в стране. Кроме того, чтобы помочь Украине подготовиться к зиме, 30 млн евро будут потрачены на закупку газа и поставку запчастей для электросети. Оставшиеся 12 млн евро пойдут на поддержку районов, которые недавно были освобождены, и МВФ, который предоставляет техническую помощь Украине для реализации реформ", - отмечается в сообщении.