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Нидерланды выделят Украине €110 млн на подготовку к зиме

Нидерланды выделят Украине €110 млн на подготовку к зиме Кабинет министров Нидерландов выделяет 110 млн евро для подготовки Украины к зиме.
Другие страны
11 ноября 2022 г. 22:48
Нидерланды выделят Украине €110 млн на подготовку к зиме

Кабинет министров Нидерландов выделяет 110 млн евро для подготовки Украины к зиме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении нидерландского правительства.

"Средства пойдут на организацию убежищ, ремонт водопроводов и домов, а также закупку газа, продовольствия и электричества, - уточняется в документе. - Часть средств напрямую пойдет на закупку запасных частей для ремонта поврежденной энергетической сети Украины".

Средства выделяются в дополнение к 70 млн евро, которые кабинет обещал направить Украине в октябре. Финансирование будет осуществляться в том числе через Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития.

"Мы хотим показать, что не оставляем Украину в одиночестве", - заявила министр внешней торговли и развития сотрудничества Лише Шрайнемахер.

Согласно оценкам Всемирного банка и украинских специалистов, на подготовку Украины к зиме требуется не менее 3,5 млрд евро.

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Версия на азербайджанском языке Niderland Ukraynaya 110 milyon avro ayıracaq

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