Нидерланды выделят Украине €110 млн на подготовку к зиме

Кабинет министров Нидерландов выделяет 110 млн евро для подготовки Украины к зиме.
"Средства пойдут на организацию убежищ, ремонт водопроводов и домов, а также закупку газа, продовольствия и электричества, - уточняется в документе. - Часть средств напрямую пойдет на закупку запасных частей для ремонта поврежденной энергетической сети Украины".
Средства выделяются в дополнение к 70 млн евро, которые кабинет обещал направить Украине в октябре. Финансирование будет осуществляться в том числе через Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития.
"Мы хотим показать, что не оставляем Украину в одиночестве", - заявила министр внешней торговли и развития сотрудничества Лише Шрайнемахер.
Согласно оценкам Всемирного банка и украинских специалистов, на подготовку Украины к зиме требуется не менее 3,5 млрд евро.