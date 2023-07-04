Нидерланды выделят новый комплексный пакет поддержки для Украины

Нидерланды выделят Украине второй комплексный пакет поддержки на общую сумму более 118 млн евро. Денежные средства пойдут на гуманитарные нужды и экономическую помощь.

Нидерланды выделят Украине второй комплексный пакет поддержки на общую сумму более 118 млн евро. Денежные средства пойдут на гуманитарные нужды и экономическую помощь.

Как передает Report , об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Нидерландов.

Отмечается, что 93 млн евро поступят из правительственного резерва в 2,5 млрд евро для поддержки Украины в 2023 году, еще 25 млн евро - из бюджета на внешнюю торговлю и развитие сотрудничества.

Нидерланды направят 83 млн евро на восстановление и систему здравоохранения Украины. Из них 58 млн евро пойдут на ремонт инфраструктуры и домов. Остальные 25 млн евро были выделены на медицинское оборудование и поддержку мобильных клиник.

Кроме того, Нидерланды выделят 10 млн евро на экстренную помощь для ликвидации последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС. Еще 875 млн евро пойдут в поддержку украинских правозащитников.

К тому же, правительство Нидерландов выделяет 25 млн на финансирование грантов, чтобы предприятия и общественные организации способствовали восстановлению Украины, прежде всего в сферах сельского хозяйства, водоснабжения и здравоохранения. На гранты можно подаваться с сентября.

Дополнительную финансовую поддержку также окажут одной из украинских компаний для открытия завода по производству строительных материалов в западной части Украины.

Нидерланды также изучают возможность страхования рисков для компаний, которые экспортируют в Украину или инвестируют в нее через механизм гарантий или страхования.