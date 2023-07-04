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Нидерланды выделят новый комплексный пакет поддержки для Украины

Нидерланды выделят новый комплексный пакет поддержки для Украины Нидерланды выделят Украине второй комплексный пакет поддержки на общую сумму более 118 млн евро. Денежные средства пойдут на гуманитарные нужды и экономическую помощь.
Другие страны
4 июля 2023 г. 20:02
Нидерланды выделят новый комплексный пакет поддержки для Украины

Нидерланды выделят Украине второй комплексный пакет поддержки на общую сумму более 118 млн евро. Денежные средства пойдут на гуманитарные нужды и экономическую помощь.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Нидерландов.

Отмечается, что 93 млн евро поступят из правительственного резерва в 2,5 млрд евро для поддержки Украины в 2023 году, еще 25 млн евро - из бюджета на внешнюю торговлю и развитие сотрудничества.

Нидерланды направят 83 млн евро на восстановление и систему здравоохранения Украины. Из них 58 млн евро пойдут на ремонт инфраструктуры и домов. Остальные 25 млн евро были выделены на медицинское оборудование и поддержку мобильных клиник.

Кроме того, Нидерланды выделят 10 млн евро на экстренную помощь для ликвидации последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС. Еще 875 млн евро пойдут в поддержку украинских правозащитников.

К тому же, правительство Нидерландов выделяет 25 млн на финансирование грантов, чтобы предприятия и общественные организации способствовали восстановлению Украины, прежде всего в сферах сельского хозяйства, водоснабжения и здравоохранения. На гранты можно подаваться с сентября.

Дополнительную финансовую поддержку также окажут одной из украинских компаний для открытия завода по производству строительных материалов в западной части Украины.

Нидерланды также изучают возможность страхования рисков для компаний, которые экспортируют в Украину или инвестируют в нее через механизм гарантий или страхования.

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Версия на английском языке Netherlands to allocate new comprehensive support package for Ukraine
Версия на азербайджанском языке Niderland Ukraynaya yeni hərtərəfli dəstək paketi ayıracaq

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