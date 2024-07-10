Нидерланды выделят еще €300 млн на боеприпасы к F-16 для Украины

Нидерланды выделяют дополнительно 300 млн евро на закупку вооружения для истребителей F-16, которые вскоре будут поставлены в Украину.

Нидерланды выделяют дополнительно €300 млн на закупку вооружения для истребителей F-16, которые вскоре будут поставлены в Украину.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Минобороны королевства.

Средства выделяются в дополнение к €150 млн, которые ранее были зарезервированы для этих целей.

"Речь идет о вооружении, которое будет закупаться напрямую у производителей", - указали в ведомстве.

Нидерланды вместе с Данией и США возглавляют коалицию по поставкам Украине истребителей F-16 и подготовке пилотов. В рамках этой инициативы голландская сторона предоставляет 18 самолетов для европейского учебного центра в Румынии. Еще 24 истребителя будут переданы самой Украине.