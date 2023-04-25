Нидерланды выделят 22 млрд евро на компенсацию последствий добычи газа на севере страны

Нидерланды намерены выделить не менее €22 млрд для компенсации последствий добычи газа в провинциях Гронинген и Дренте.

Нидерланды намерены выделить не менее 22 млрд евро для компенсации последствий добычи газа в провинциях Гронинген и Дренте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом премьер-министр страны Марк Рютте заявил сегодня, представляя официальный ответ правительства на парламентское расследование.

Итоговый доклад по результатам расследования был опубликован два месяца назад. В нем отмечается, что правительство годами не уделяло внимание проблемам, вызванным добычей газа на Гронингенском месторождении, ставя во главу угла финансовые интересы и не учитывая "ужасные последствия" для жителей региона.

Как заявил Рютте, чьи слова приводит Нидерландская телерадиовещательная корпорация, кабинет министров полностью соглашается с выводами, содержащимися в докладе. В общей сложности для решения проблем, вызванных добычей газа, власти выделят 22,2 млрд евро. Из них 8,7 млрд евро пойдут на реализацию существующих планов и 13,5 млрд евро - на новые проекты.