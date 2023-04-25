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Нидерланды выделят 22 млрд евро на компенсацию последствий добычи газа на севере страны

Нидерланды выделят 22 млрд евро на компенсацию последствий добычи газа на севере страны Нидерланды намерены выделить не менее €22 млрд для компенсации последствий добычи газа в провинциях Гронинген и Дренте.
Другие страны
25 апреля 2023 г. 20:00
Нидерланды выделят 22 млрд евро на компенсацию последствий добычи газа на севере страны

Нидерланды намерены выделить не менее 22 млрд евро для компенсации последствий добычи газа в провинциях Гронинген и Дренте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом премьер-министр страны Марк Рютте заявил сегодня, представляя официальный ответ правительства на парламентское расследование.

Итоговый доклад по результатам расследования был опубликован два месяца назад. В нем отмечается, что правительство годами не уделяло внимание проблемам, вызванным добычей газа на Гронингенском месторождении, ставя во главу угла финансовые интересы и не учитывая "ужасные последствия" для жителей региона.

Как заявил Рютте, чьи слова приводит Нидерландская телерадиовещательная корпорация, кабинет министров полностью соглашается с выводами, содержащимися в докладе. В общей сложности для решения проблем, вызванных добычей газа, власти выделят 22,2 млрд евро. Из них 8,7 млрд евро пойдут на реализацию существующих планов и 13,5 млрд евро - на новые проекты.

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Версия на английском языке Netherlands to allocate €22B to compensate for consequences of gas production in 2 provinces

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