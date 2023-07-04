Нидерланды выделили Украине помощь в размере 118 млн евро

Нидерланды выделяют 118 млн евро в рамках второго в 2023 году пакета помощи для Украины.

Нидерланды выделяют 118 млн евро в рамках второго в 2023 году пакета помощи для Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник сообщении голландского правительства.

"Средства в размере 93 млн евро будут выделены из 2,5 млрд евро, зарезервированных правительством для поддержки Украины в 2023 году, - отмечается в документе. - Еще 25 млн евро выделяются из бюджета Министерства торговли и развития сотрудничества Нидерландов".

Согласно правительственным документам, около 58 млн евро планируется потратить на ремонт инфраструктуры, домов и водоочистных сооружений. Еще 25 млн евро пойдут на приобретение медицинского оборудования и мобильные клиники. Кроме того, 10 млн евро будут потрачены на экстренную помощь, в том числе спасательные лодки и баржи, необходимость в которых возникла после разрушения Каховской ГЭС.

Что касается 25 млн евро из бюджета министерства торговли и развития сотрудничества, то они будут доступны в виде субсидий для голландских компаний и организаций гражданского общества, которые хотят принять участие в восстановлении Украины.