О нас

Нидерланды выделили Украине помощь в размере 118 млн евро

Нидерланды выделили Украине помощь в размере 118 млн евро Нидерланды выделяют 118 млн евро в рамках второго в 2023 году пакета помощи для Украины.
Другие страны
4 июля 2023 г. 15:33
Нидерланды выделили Украине помощь в размере 118 млн евро

Нидерланды выделяют 118 млн евро в рамках второго в 2023 году пакета помощи для Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник сообщении голландского правительства.

"Средства в размере 93 млн евро будут выделены из 2,5 млрд евро, зарезервированных правительством для поддержки Украины в 2023 году, - отмечается в документе. - Еще 25 млн евро выделяются из бюджета Министерства торговли и развития сотрудничества Нидерландов".

Согласно правительственным документам, около 58 млн евро планируется потратить на ремонт инфраструктуры, домов и водоочистных сооружений. Еще 25 млн евро пойдут на приобретение медицинского оборудования и мобильные клиники. Кроме того, 10 млн евро будут потрачены на экстренную помощь, в том числе спасательные лодки и баржи, необходимость в которых возникла после разрушения Каховской ГЭС.

Что касается 25 млн евро из бюджета министерства торговли и развития сотрудничества, то они будут доступны в виде субсидий для голландских компаний и организаций гражданского общества, которые хотят принять участие в восстановлении Украины.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Netherlands allocates 118M euros to Ukraine

Другие новости из категории

При стрельбе в городе Форт-Уэрт в Техасе погибли трое
При стрельбе в городе Форт-Уэрт в Техасе погибли трое
4 июля 2023 г. 16:29
Террорист ранил 7 человек в Тель-Авиве
Террорист ранил 7 человек в Тель-Авиве
4 июля 2023 г. 15:57
СПЧ ООН проведет срочную дискуссию в связи с актами осквернения Корана
СПЧ ООН проведет срочную дискуссию в связи с актами осквернения Корана
4 июля 2023 г. 15:43
Два моряка из России погибли на борту судна под Варной в Болгарии
Два моряка из России погибли на борту судна под Варной в Болгарии
4 июля 2023 г. 15:27
Китай отложил запланированный визит Борреля
Китай отложил запланированный визит Борреля
4 июля 2023 г. 15:17
Власти Италии заморозили активы граждан России и Беларуси на сумму 2 млрд евро
Власти Италии заморозили активы граждан России и Беларуси на сумму 2 млрд евро
4 июля 2023 г. 15:02
Еврокомиссия призвала все стороны продлить зерновую сделку
Еврокомиссия призвала все стороны продлить зерновую сделку
4 июля 2023 г. 14:55
Макрон заявил о завершении пика беспорядков во Франции
Макрон заявил о завершении пика беспорядков во Франции
4 июля 2023 г. 14:54
Французский исследователь: В правоохранительных органах Франции необходимы реформы
Французский исследователь: В правоохранительных органах Франции необходимы реформы
4 июля 2023 г. 14:13
Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на год
Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на год
4 июля 2023 г. 13:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi