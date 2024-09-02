Нидерланды выделили новый пакет помощи Украине объемом в 200 млн евро

Нидерланды выделили новый пакет помощи Украине общим объемом 200 млн евро.

Нидерланды выделили новый пакет помощи Украине общим объемом 200 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в соцсети "X" премьер-министр Нидерландов Дик Схоф в ходе визита в город Запорожье.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине, - отметил он. - При этом не только на фронте, но и в повседневной жизни. Поэтому Нидерланды предоставляют новый пакет помощи объемом более 200 млн евро". Средства, уточнил премьер, пойдут преимущественно на защиту и ремонт энергетической инфраструктуры, а также оказание гуманитарной помощи.

Этот визит Схофа в Украину стал первым в качестве премьер-министра Нидерландов. В его ходе он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, посетил школу и встретился с ветеранами.

Как сообщило Минобороны Нидерландов в середине июня, общий объем предоставленной Нидерландами помощи Украине с момента начала боевых действий составил 3,1 млрд евро. Предыдущее правительство королевства зарезервировало в бюджете 3 млрд евро на поддержку Киева в 2025 году. Нидерланды также играют одну из главных ролей в коалиции по поставкам Украине истребителей F-16 и подготовке пилотов.