Нидерланды выделили новый пакет помощи Украине объемом в 200 млн евро

Нидерланды выделили новый пакет помощи Украине общим объемом 200 млн евро.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в соцсети "X" премьер-министр Нидерландов Дик Схоф в ходе визита в город Запорожье.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине, - отметил он. - При этом не только на фронте, но и в повседневной жизни. Поэтому Нидерланды предоставляют новый пакет помощи объемом более 200 млн евро". Средства, уточнил премьер, пойдут преимущественно на защиту и ремонт энергетической инфраструктуры, а также оказание гуманитарной помощи.
Этот визит Схофа в Украину стал первым в качестве премьер-министра Нидерландов. В его ходе он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, посетил школу и встретился с ветеранами.
Как сообщило Минобороны Нидерландов в середине июня, общий объем предоставленной Нидерландами помощи Украине с момента начала боевых действий составил 3,1 млрд евро. Предыдущее правительство королевства зарезервировало в бюджете 3 млрд евро на поддержку Киева в 2025 году. Нидерланды также играют одну из главных ролей в коалиции по поставкам Украине истребителей F-16 и подготовке пилотов.