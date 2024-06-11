Нидерланды выделили на восстановление Украины 138 млн евро

Нидерланды выделяют 138 млн евро на реализацию различных проектов по восстановлению Украины.

Нидерланды выделяют 138 млн евро на реализацию различных проектов по восстановлению Украины.

Как передает Report, об этом сообщил и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, принимающий участие в международной конференции по восстановлению Украины в Берлине.

"Нидерланды выделяют новый пакет помощи в размере 138 млн евро на ремонт жизненно важной энергетической инфраструктуры, гуманитарную помощь и инициативы по восстановлению со стороны бизнеса", - отметил он.

"Однако без мощных вооруженных сил смысла в восстановлении нет, - добавил премьер. - Поэтому мы также продолжим оказывать военную помощь. Мы ведем переговоры с международными партнерами по поставке комплекса Patriot в Украину".

Ранее Рютте сообщил, что Нидерланды приняли решение выделить дополнительно 1 млрд евро на военную поддержку Украины в этом году и зарезервировать в бюджете еще 3 млрд евро на помощь в 2025 году. Кроме того, 400 млн евро запланированы на поддержание украинской экономики на плаву и ремонт критически важной энергетической инфраструктуры.