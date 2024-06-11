Нидерланды выделили на восстановление Украины 138 млн евро

Нидерланды выделяют 138 млн евро на реализацию различных проектов по восстановлению Украины.
Как передает Report, об этом сообщил и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, принимающий участие в международной конференции по восстановлению Украины в Берлине.
"Нидерланды выделяют новый пакет помощи в размере 138 млн евро на ремонт жизненно важной энергетической инфраструктуры, гуманитарную помощь и инициативы по восстановлению со стороны бизнеса", - отметил он.
"Однако без мощных вооруженных сил смысла в восстановлении нет, - добавил премьер. - Поэтому мы также продолжим оказывать военную помощь. Мы ведем переговоры с международными партнерами по поставке комплекса Patriot в Украину".
Ранее Рютте сообщил, что Нидерланды приняли решение выделить дополнительно 1 млрд евро на военную поддержку Украины в этом году и зарезервировать в бюджете еще 3 млрд евро на помощь в 2025 году. Кроме того, 400 млн евро запланированы на поддержание украинской экономики на плаву и ремонт критически важной энергетической инфраструктуры.