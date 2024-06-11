О нас

Нидерланды выделили на восстановление Украины 138 млн евро

Нидерланды выделили на восстановление Украины 138 млн евро Нидерланды выделяют 138 млн евро на реализацию различных проектов по восстановлению Украины.
Другие страны
11 июня 2024 г. 20:50
Нидерланды выделили на восстановление Украины 138 млн евро

Нидерланды выделяют 138 млн евро на реализацию различных проектов по восстановлению Украины.

Как передает Report, об этом сообщил и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, принимающий участие в международной конференции по восстановлению Украины в Берлине.

"Нидерланды выделяют новый пакет помощи в размере 138 млн евро на ремонт жизненно важной энергетической инфраструктуры, гуманитарную помощь и инициативы по восстановлению со стороны бизнеса", - отметил он.

"Однако без мощных вооруженных сил смысла в восстановлении нет, - добавил премьер. - Поэтому мы также продолжим оказывать военную помощь. Мы ведем переговоры с международными партнерами по поставке комплекса Patriot в Украину".

Ранее Рютте сообщил, что Нидерланды приняли решение выделить дополнительно 1 млрд евро на военную поддержку Украины в этом году и зарезервировать в бюджете еще 3 млрд евро на помощь в 2025 году. Кроме того, 400 млн евро запланированы на поддержание украинской экономики на плаву и ремонт критически важной энергетической инфраструктуры.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Niderland Ukraynanın bərpasına 138 milyon avro ayırıb

Самое читаемое

В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России
В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России
11 июня 2024 г. 08:07
Турция рассчитывает на скорейшее выполнение резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
Турция рассчитывает на скорейшее выполнение резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
11 июня 2024 г. 01:01
СМИ: В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
СМИ: В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
7 июня 2024 г. 23:40
Вице-президент Турции анонсировал двукратное снижение инфляции к концу года
Вице-президент Турции анонсировал двукратное снижение инфляции к концу года
11 июня 2024 г. 00:04
Фидан обсудил с главами СВР и Совбеза РФ азербайджано-армянскую нормализацию
Фидан обсудил с главами СВР и Совбеза РФ азербайджано-армянскую нормализацию
10 июня 2024 г. 22:34
В США выяснили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса порождаются пылью
В США выяснили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса порождаются пылью
7 июня 2024 г. 23:16
Гидрометслужба Азербайджана объявила желтое предупреждение в связи с сильным ветром
Гидрометслужба Азербайджана объявила желтое предупреждение в связи с сильным ветром
8 июня 2024 г. 21:54
Парламент Армении рассмотрит отставку правительства 17 июня
Парламент Армении рассмотрит отставку правительства 17 июня
10 июня 2024 г. 20:49
Лидер армянской оппозиции призвал сторонников собраться у парламента 12 июня
Лидер армянской оппозиции призвал сторонников собраться у парламента 12 июня
10 июня 2024 г. 20:31
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
6 июня 2024 г. 14:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi