Нидерланды выделили €60 млн на беспилотники для Украины

Правительство Нидерландов выделило 60 млн евро на закупку и производство беспилотников для Украины.

Правительство Нидерландов выделило 60 млн евро на закупку и производство беспилотников для Украины.

Как передает Report , об этом сообщило в пресс-релизе Минобороны Нидерландов по итогам визита и.о. главы оборонного ведомства Кайсы Оллонгрен в Украину.

В ведомстве отметили, что из выделенных средств 20 млн евро будут направлены на приобретение FPV-дронов по линии созданной ранее в этом году международной коалиции, еще 17,5 млн евро предназначены на закупку морских дронов.

"Украина может производить дроны такого типа у себя в стране, поэтому Нидерланды этим финансовым вкладом также стимулируют местный бизнес... Остальные средства пойдут на закупки дронов других типов. Голландская промышленность также извлечет из этого выгоду", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Оллонгрен в ходе визита в Украину посетила две компании, участвующие в производстве беспилотников, и провела встречу с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александром Камышиным, с которым обсудила дальнейшее развитие сотрудничества между голландскими и украинскими компаниями.

В Киеве и. о. главы Минобороны Нидерландов также встретилась с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром обороны Рустемом Умеровым. На встречах поднимался вопрос о скорейшей передаче украинской стороне истребителей F-16.