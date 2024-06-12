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Нидерланды выделили €60 млн на беспилотники для Украины

Нидерланды выделили €60 млн на беспилотники для Украины Правительство Нидерландов выделило 60 млн евро на закупку и производство беспилотников для Украины.
Другие страны
12 июня 2024 г. 01:30
Нидерланды выделили €60 млн на беспилотники для Украины

Правительство Нидерландов выделило 60 млн евро на закупку и производство беспилотников для Украины.

Как передает Report, об этом сообщило в пресс-релизе Минобороны Нидерландов по итогам визита и.о. главы оборонного ведомства Кайсы Оллонгрен в Украину.

В ведомстве отметили, что из выделенных средств 20 млн евро будут направлены на приобретение FPV-дронов по линии созданной ранее в этом году международной коалиции, еще 17,5 млн евро предназначены на закупку морских дронов.

"Украина может производить дроны такого типа у себя в стране, поэтому Нидерланды этим финансовым вкладом также стимулируют местный бизнес... Остальные средства пойдут на закупки дронов других типов. Голландская промышленность также извлечет из этого выгоду", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Оллонгрен в ходе визита в Украину посетила две компании, участвующие в производстве беспилотников, и провела встречу с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александром Камышиным, с которым обсудила дальнейшее развитие сотрудничества между голландскими и украинскими компаниями.

В Киеве и. о. главы Минобороны Нидерландов также встретилась с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром обороны Рустемом Умеровым. На встречах поднимался вопрос о скорейшей передаче украинской стороне истребителей F-16.

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Версия на азербайджанском языке Niderland Ukrayna üçün dronlara 60 milyon avro ayırıb

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