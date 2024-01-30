Нидерланды выделили 122 млн евро Украине

Нидерланды выделили новый транш помощи Украине в размере €122 млн, которые пойдут на закупку боеприпасов и оборудования, а также усиление кибербезопасности.

Нидерланды выделили новый транш помощи Украине в размере €122 млн, которые пойдут на закупку боеприпасов и оборудования, а также усиление кибербезопасности.

Как передает Report, об этом сообщила в письме парламенту исполняющая обязанности главы Минобороны королевства Кайса Оллонгрен.

По ее словам, около €87 млн пойдут в организованный Германией фонд на закупку 155-миллиметровых снарядов. €25 млн будут направлены в международный фонд оказания помощи Украине для закупки различного оборудования, в том числе систем противовоздушной обороны и запасных частей. Еще €10 млн будут инвестированы в укрепление украинской кибербезопасности.