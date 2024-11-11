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Нидерланды вводят пограничный контроль на полгода

Нидерланды вводят пограничный контроль на полгода Власти Нидерландов с 9 декабря вводят контроль на границе королевства, который будет действовать в течение шести месяцев.
Другие страны
11 ноября 2024 г. 22:01
Нидерланды вводят пограничный контроль на полгода

Власти Нидерландов с 9 декабря вводят контроль на границе королевства, который будет действовать в течение шести месяцев.

Как передает Report со ссылкой на газету De Telegraaf, об этом заявила министр по вопросам миграции и предоставления убежища Марьолейн Фабер.

Она уточнила, что это временная и исключительная мера, которая должна как можно меньше препятствовать экономическому росту и движению в приграничных районах. По ее словам, новые меры нацелены против нелегальной миграции.

Фабер уведомила о принятом решении Еврокомиссию, Совет ЕС, Европарламент и страны Евросоюза.

Отмечается, что контроль на границе будет осуществлять королевская военная полиция Нидерландов. По словам министра, власти намерены со временем нарастить количество проверок.

Ранее власти Нидерландов заявляли о намерении к концу ноября воспользоваться 25-й статьей Шенгенского кодекса о границах, позволяющей вводить погранконтроль в связи с серьезными угрозами общественному порядку или внутренней безопасности.

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