Нидерланды вооружат свои дроны MQ-9A Rеареr ракетами Hellfire

Нидерландские беспилотники MQ-9A Reaper будут вооружены ракетами AGM-114 Hellfire II и управляемыми бомбами GBU-12.

Нидерландские беспилотники MQ-9A Reaper будут вооружены ракетами AGM-114 Hellfire II и управляемыми бомбами GBU-12.

Как передает Report со ссылкой на издание Janes, об этом заявил министр обороны Кристоф ван дер Маат.

Первоначально европейская страна заказала дроны MQ-9A Reaper для разведки, наблюдения и обнаружения. Программа стартовала в 2011 году. Тогда Нидерланды не видели смысла в вооружении беспилотников, но за десятилетие философия поменялась. Теперь Reaper должен иметь возможность защищать сухопутные войска.

Компания General Atomics Aeronautical Systems уже передала Нидерландам четыре дрона MQ-9A. Они пройдут модернизацию, чтобы нести высокоточные бомбы GBU-12 и ракеты класса "воздух-земля" AGM-114 Hellfire II. При этом для шесть будущих беспилотников модернизация не запланирована. Они будут доставлены в 2026 году.

Продажа ракет и бомб будет осуществлена по программе военных продаж США в соответствии с Законом о контроле за экспортом оружия. Стоимость оценивается в $110-270 млн. Начальная боевая готовность запланирована к 2025 году, а полная - на 2028 год.