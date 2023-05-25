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Нидерланды вооружат свои дроны MQ-9A Rеареr ракетами Hellfire

Нидерланды вооружат свои дроны MQ-9A Rеареr ракетами Hellfire Нидерландские беспилотники MQ-9A Reaper будут вооружены ракетами AGM-114 Hellfire II и управляемыми бомбами GBU-12.
Другие страны
25 мая 2023 г. 08:11
Нидерланды вооружат свои дроны MQ-9A Rеареr ракетами Hellfire

Нидерландские беспилотники MQ-9A Reaper будут вооружены ракетами AGM-114 Hellfire II и управляемыми бомбами GBU-12.

Как передает Report со ссылкой на издание Janes, об этом заявил министр обороны Кристоф ван дер Маат.

Первоначально европейская страна заказала дроны MQ-9A Reaper для разведки, наблюдения и обнаружения. Программа стартовала в 2011 году. Тогда Нидерланды не видели смысла в вооружении беспилотников, но за десятилетие философия поменялась. Теперь Reaper должен иметь возможность защищать сухопутные войска.

Компания General Atomics Aeronautical Systems уже передала Нидерландам четыре дрона MQ-9A. Они пройдут модернизацию, чтобы нести высокоточные бомбы GBU-12 и ракеты класса "воздух-земля" AGM-114 Hellfire II. При этом для шесть будущих беспилотников модернизация не запланирована. Они будут доставлены в 2026 году.

Продажа ракет и бомб будет осуществлена по программе военных продаж США в соответствии с Законом о контроле за экспортом оружия. Стоимость оценивается в $110-270 млн. Начальная боевая готовность запланирована к 2025 году, а полная - на 2028 год.

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Версия на английском языке Netherlands to arm its MQ-9 Reaper fleet with bombs and missiles
Версия на азербайджанском языке Niderland “MQ-9A Reaper” pilotsuz təyyarələri “Hellfire” raketləri ilə təchiz edəcək

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