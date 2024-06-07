Нидерланды вместе с Данией внесут €400 млн в фонд по производству БМП для Украины

Нидерланды вместе с Данией внесут 400 млн евро в шведский фонд по производству БМП CV90 для Украины.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе голландского правительства.
В нем отмечается, что "в основном их производство будет осуществляться в Нидерландах".
Минобороны Нидерландов также намерено инвестировать 54 млн евро в промышленность Нидерландов для разработки беспилотников для своих вооруженных сил.
Кроме того, страна разместила заказ на ракеты для ЗРК Patriot на открывающейся в Германии производственной линии.
Все эти мероприятия, подчеркнули нидерландские власти, осуществляются в рамках европейских усилий по увеличению производства и поставок продукции военного назначения, чтобы сократить зависимость от других стран. Данный процесс, считают в правительстве, идет слишком медленно, но в то же время инвестиции необходимы.