Нидерланды вместе с Данией внесут €400 млн в фонд по производству БМП для Украины

Нидерланды вместе с Данией внесут 400 млн евро в шведский фонд по производству БМП CV90 для Украины.

Нидерланды вместе с Данией внесут 400 млн евро в шведский фонд по производству БМП CV90 для Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе голландского правительства.

В нем отмечается, что "в основном их производство будет осуществляться в Нидерландах".

Минобороны Нидерландов также намерено инвестировать 54 млн евро в промышленность Нидерландов для разработки беспилотников для своих вооруженных сил.

Кроме того, страна разместила заказ на ракеты для ЗРК Patriot на открывающейся в Германии производственной линии.

Все эти мероприятия, подчеркнули нидерландские власти, осуществляются в рамках европейских усилий по увеличению производства и поставок продукции военного назначения, чтобы сократить зависимость от других стран. Данный процесс, считают в правительстве, идет слишком медленно, но в то же время инвестиции необходимы.