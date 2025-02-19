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Нидерланды вернут 119 бенинских бронзовых скульптур в Нигерию

Нидерланды вернут 119 бенинских бронзовых скульптур в Нигерию Нидерланды согласились вернуть более 100 бенинских бронзовых скульптур Нигерии.
Другие страны
19 февраля 2025 г. 14:45
Нидерланды вернут 119 бенинских бронзовых скульптур в Нигерию

Нидерланды согласились вернуть более 100 бенинских бронзовых скульптур Нигерии.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на посольство Нидерландов в Абудже.

Посольство Нидерландов в своем заявлении сообщило, что страна вернет 119 артефактов в соответствии с соглашением, подписанным между министром образования и главой Национальной комиссии по музеям и памятникам Нигерии.

Ожидается, что артефакты будут доставлены в Нигерию в конце этого года.

Нигерия пытается вернуть тысячи искусных бронзовых скульптур, которые были разграблены британскими солдатами во время набега на Королевство Бенин, располагавшееся на юго-западе современной Нигерии, в 1897 году.

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