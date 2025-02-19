Нидерланды вернут 119 бенинских бронзовых скульптур в Нигерию

Нидерланды согласились вернуть более 100 бенинских бронзовых скульптур Нигерии.

Нидерланды согласились вернуть более 100 бенинских бронзовых скульптур Нигерии.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на посольство Нидерландов в Абудже.

Посольство Нидерландов в своем заявлении сообщило, что страна вернет 119 артефактов в соответствии с соглашением, подписанным между министром образования и главой Национальной комиссии по музеям и памятникам Нигерии.

Ожидается, что артефакты будут доставлены в Нигерию в конце этого года.

Нигерия пытается вернуть тысячи искусных бронзовых скульптур, которые были разграблены британскими солдатами во время набега на Королевство Бенин, располагавшееся на юго-западе современной Нигерии, в 1897 году.