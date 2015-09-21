Нидерланды ужесточают контроль за налоговыми отчислениями богатых людей

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Налоговая служба Нидерландов решила серьезно взяться за богатых голландцев.

Как сообщает Report со ссылкой на de Volkskrant, в ведомстве создано подразделение, которое занимается делами исключительно мультимиллионеров.

По данным издания, всего в стране насчитывается около двух тысяч людей, хранящих в банках 25 млн. евро или более, или тех, чье совокупное состояние измеряется десятками миллионов евро. С мая прошлого года за их налоговыми отчислениями следит специальная группа из 10 человек. В рамках пилотного проекта сотрудники налоговой службы провели проверку в отношении 80 человек, в результате которой государственная казна пополнилась дополнительными налоговыми отчислениями. Однако в министерстве отказались говорить, о каких суммах идет речь.

Кроме того, ведомство планирует всерьез взяться за секретные банковские счета голландцев, открытые в Швейцарии, Люксембурге и Бельгии. Правительство уже дало шанс тем, кто хранит деньги за рубежом, без всяких последствий заявить о своих сбережениях и начать выплачивать налог с прибыли. Тех, кто этого не сделал, ждет весьма суровое наказание - 60% от скрываемой суммы в качестве штрафа.