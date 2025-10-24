Нидерланды увеличат финансовую и материальную поддержку энергетической сферы Украины и призывают партнеров рассмотреть возможность увеличения своих взносов в помощь.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Дик Схоф.

" Нидерланды увеличат финансовую и материальную поддержку в энергетической сфере, и мы призываем всех наших партнеров также рассмотреть возможность увеличения своих взносов", - сказал он во время пресс-конференции лидеров Коалиции желающих и президента Украины Владимира Зеленского.

Также Схоф призвал максимально увеличить поддержку Украины.

"Мы видим, что Россия является единственной стороной, которая отказывается от перемирия. Она обходит все дипломатические инициативы и продолжает атаковать Украину. Единственный способ убедить президента Росси Владимира Путина принять участие в серьезных переговорах - ", - отметил он.

Кроме того, премьер Нидерландов призвал партнеров приложить больше усилий для ликвидации теневого флота РФ, и "Нидерланды возьмут на себя свою часть работы, касающейся Северного моря".