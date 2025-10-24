Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025

    Нидерланды увеличат финансовую и материальную поддержку энергетической сферы Украины

    Другие страны
    • 24 октября, 2025
    • 20:44
    Нидерланды увеличат финансовую и материальную поддержку энергетической сферы Украины

    Нидерланды увеличат финансовую и материальную поддержку энергетической сферы Украины и призывают партнеров рассмотреть возможность увеличения своих взносов в помощь.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Дик Схоф.

    " Нидерланды увеличат финансовую и материальную поддержку в энергетической сфере, и мы призываем всех наших партнеров также рассмотреть возможность увеличения своих взносов", - сказал он во время пресс-конференции лидеров Коалиции желающих и президента Украины Владимира Зеленского.

    Также Схоф призвал максимально увеличить поддержку Украины.

    "Мы видим, что Россия является единственной стороной, которая отказывается от перемирия. Она обходит все дипломатические инициативы и продолжает атаковать Украину. Единственный способ убедить президента Росси Владимира Путина принять участие в серьезных переговорах - ", - отметил он.

    Кроме того, премьер Нидерландов призвал партнеров приложить больше усилий для ликвидации теневого флота РФ, и "Нидерланды возьмут на себя свою часть работы, касающейся Северного моря".

    Украина Нидерланды российско-украинская война "коалиция желающих" Дик Схоф

    Последние новости

    23:18

    Минфин США ввел санкции против президента Колумбии

    Другие страны
    23:03
    Фото

    Турецким инвесторам в Анкаре рассказали об экономических возможностях Азербайджана

    Внешняя политика
    22:39

    Нидерланды призвали ЕС ввести вслед за США санкции против нефтяных компаний РФ

    Другие страны
    22:21
    Фото

    В Черноморском регионе обсудили роль искусственного интеллекта

    Милли Меджлис
    22:07

    Грузия импортировала из Азербайджана нефть и нефтепродукты на сумму 66 миллионов долларов

    Энергетика
    21:54

    Грузия и Румыния укрепляют сотрудничество по проекту подводного кабеля через Черное море

    Энергетика
    21:39

    Alaska Airlines приостанавливала рейсы из-за сбоя в ИТ-системе

    Другие страны
    21:22

    В Душанбе обсудили развитие стратегического партнерства между Таджикистаном и Азербайджаном

    Внешняя политика
    21:21

    Азербайджанские борцы поборются за бронзу на чемпионате мира U23 в Сербии

    Индивидуальные
    Лента новостей