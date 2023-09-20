Нидерланды сообщили о планах увеличить оборонный бюджет в 2024 году до 21,4 млрд евро

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что королевство в 2024 году увеличит бюджет на оборону до 21,4 млрд евро.
Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом она сообщила в социальной сети "X".
"Правительство увеличит расходы на оборону до €21,4 млрд в 2024 году. Благодаря этому мы сможем усилить боеготовность и боевую мощь", - заявила Оллонгрен.
Также она подчеркнула, что благодаря этому Нидерланды могут рассчитывать на долгосрочную финансовую безопасность, расширение сотрудничества с партнерами по ЕС и НАТО.
После нескольких лет сокращений бюджета в 2022 году правительство Нидерландов приняло решение увеличивать оборонные расходы, начиная с нынешнего года.