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Нидерланды сообщили о планах увеличить оборонный бюджет в 2024 году до 21,4 млрд евро

Нидерланды сообщили о планах увеличить оборонный бюджет в 2024 году до 21,4 млрд евро Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что королевство в 2024 году увеличит бюджет на оборону до 21,4 млрд евро.
Другие страны
20 сентября 2023 г. 02:02
Нидерланды сообщили о планах увеличить оборонный бюджет в 2024 году до 21,4 млрд евро

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что королевство в 2024 году увеличит бюджет на оборону до 21,4 млрд евро.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом она сообщила в социальной сети "X".

"Правительство увеличит расходы на оборону до €21,4 млрд в 2024 году. Благодаря этому мы сможем усилить боеготовность и боевую мощь", - заявила Оллонгрен.

Также она подчеркнула, что благодаря этому Нидерланды могут рассчитывать на долгосрочную финансовую безопасность, расширение сотрудничества с партнерами по ЕС и НАТО.

После нескольких лет сокращений бюджета в 2022 году правительство Нидерландов приняло решение увеличивать оборонные расходы, начиная с нынешнего года.

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