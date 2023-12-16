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Нидерланды сняли возражения по вступлению Болгарии в Шенгенскую зону

Нидерланды сняли возражения по вступлению Болгарии в Шенгенскую зону Нидерланды отозвали свои возражения, касающиеся вступления Болгарии в Шенгенскую зону.
Другие страны
16 декабря 2023 г. 03:39
Нидерланды сняли возражения по вступлению Болгарии в Шенгенскую зону

Нидерланды отозвали свои возражения, касающиеся вступления Болгарии в Шенгенскую зону.

Как передает Report, об этом сообщил в пояснительной записке парламенту и.о. статс-секретаря министерства юстиции и безопасности Эрик ван дер Бург.

Ранее Нидерланды на протяжении достаточно длительного времени блокировали принятие Болгарии в Шенген, ссылаясь на то, что страна не соответствует установленным критериям. Речь, в частности, шла о надлежащем пограничном контроле, борьбе с коррупцией и соответствии конституционных норм демократическим принципам.

Недавний доклад Еврокомиссии свидетельствует об отсутствии препятствий для вступления Болгарии в Шенгенскую зону.

"Мы установили, что Болгария провела все необходимые конституционные реформы, и на основе этого можем сделать вывод, что Болгария удовлетворяет всем требованиям для присоединения к Шенгену", - подчеркнул ван дер Бург. "При этом остается крайне важным, чтобы Болгария продолжала работу по укреплению внешних границ", - добавил он.

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