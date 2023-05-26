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Нидерланды серьезно рассматривают возможность отправки F-16 Украине

Нидерланды серьезно рассматривают возможность отправки F-16 Украине Решение по поставке Украине истребителей F-16 пока не принято, однако Нидерланды серьезно рассматривают такую возможность.
Другие страны
26 мая 2023 г. 21:09
Нидерланды серьезно рассматривают возможность отправки F-16 Украине

Решение по поставке Украине истребителей F-16 пока не принято, однако Нидерланды серьезно рассматривают такую возможность.

Как передает Report, об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

По его словам, окончательное решение еще не принято.

"Но, если мы начинаем подготовку летчиков, вполне очевидно, что мы серьезно рассматриваем и вопрос отправки истребителей", - сказал премьер.

Ранее Нидерланды заявили, что хотят как можно скорее начать подготовку украинских летчиков для управления истребителями F-16. Программа осуществляется в сотрудничестве с партнерами, в том числе Бельгией, Великобританией, Данией. До этого США дали зеленый свет на проведение обучения.

Нидерланды располагают несколькими десятками истребителей F-16, которые постепенно заменяются на более современные F-35.

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