Нидерланды считают санкции США против должностных лиц МУС неприемлемыми

Другие страны
21 августа 2025 г. 02:48
Нидерланды считают неприемлемыми новые санкции США в отношении двух судей и двух заместителей прокурора Международного уголовного суда (МУС).

Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел королевства Каспар Вельдкамп.

Он заявил, что независимые международные суды и трибуналы должны иметь возможность осуществлять свою работу беспрепятственно.

"Как одно из государств-участников [МУС] ... мы по-прежнему всецело привержены обеспечению максимально беспрепятственной работы суда", - отметил глава нидерландского МИД.

Ранее США ввели санкции против иностранных лиц, связанных с расследованиями Международного уголовного суда (МУС).

Версия на азербайджанском языке Niderland BCM rəsmilərinə qarşı sanksiya tətbiq olunmasını qəbuledilməz adlandırıb

