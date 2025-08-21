Нидерланды считают санкции США против должностных лиц МУС неприемлемыми

Нидерланды считают неприемлемыми новые санкции США в отношении двух судей и двух заместителей прокурора Международного уголовного суда (МУС).
Как сообщает
Он заявил, что независимые международные суды и трибуналы должны иметь возможность осуществлять свою работу беспрепятственно.
"Как одно из государств-участников [МУС] ... мы по-прежнему всецело привержены обеспечению максимально беспрепятственной работы суда", - отметил глава нидерландского МИД.
Ранее США ввели санкции против иностранных лиц, связанных с расследованиями Международного уголовного суда (МУС).