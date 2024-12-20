О нас

Нидерланды с партнерами вложили более €200 млн в цифровую безопасность Украины

Нидерланды с партнерами вложили более €200 млн в цифровую безопасность Украины Нидерланды совместно с партнерами собрали более €200 млн для Таллинского механизма, основной задачей которого является укрепление цифровой безопасности Украины.
Другие страны
20 декабря 2024 г. 21:07
Нидерланды с партнерами вложили более €200 млн в цифровую безопасность Украины

Нидерланды совместно с партнерами собрали более €200 млн для Таллинского механизма, основной задачей которого является укрепление цифровой безопасности Украины.

Как передает Report, об этом сообщило в пресс-релизе голландское правительство.

По данным властей, десятки украинских государственных учреждений и операторов критически важной инфраструктуры получили помощь для улучшения цифровой безопасности и противодействия вредоносному программному обеспечению. Средства также были потрачены на обучение украинских экспертов по кибербезопасности и налаживанию спутниковой связи для поддержания работы жизненно важных служб во время конфликта.

"В общей сложности через Таллинский механизм было собрано более €200 млн, чтобы помочь Украине улучшить цифровую безопасность", - подчеркнуло голландское правительство.

Таллинский механизм был создан в 2023 году для координации помощи Киеву в области кибербезопасности. В его рамках Нидерланды сотрудничают с 11 странами: Великобританией, Германией, Данией, Италией, Канадой, Польшей, США, Украиной, Францией, Швецией и Эстонией. В работе механизма также участвуют ЕС, НАТО, различные компании и неправительственные организации.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27
Ректор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
ФотоРектор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
12 декабря 2024 г. 14:11
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
12 декабря 2024 г. 13:10
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
11 декабря 2024 г. 10:22
ЦБА: Банки смогут направлять зеленые кредиты только в сферы, указанные в зеленой таксономии
ЦБА: Банки смогут направлять "зеленые кредиты" только в сферы, указанные в "зеленой таксономии"
9 декабря 2024 г. 13:37
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
9 декабря 2024 г. 13:16
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
6 декабря 2024 г. 12:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi