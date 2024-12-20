Нидерланды с партнерами вложили более €200 млн в цифровую безопасность Украины

Нидерланды совместно с партнерами собрали более €200 млн для Таллинского механизма, основной задачей которого является укрепление цифровой безопасности Украины.

Нидерланды совместно с партнерами собрали более €200 млн для Таллинского механизма, основной задачей которого является укрепление цифровой безопасности Украины.

Как передает Report , об этом сообщило в пресс-релизе голландское правительство.

По данным властей, десятки украинских государственных учреждений и операторов критически важной инфраструктуры получили помощь для улучшения цифровой безопасности и противодействия вредоносному программному обеспечению. Средства также были потрачены на обучение украинских экспертов по кибербезопасности и налаживанию спутниковой связи для поддержания работы жизненно важных служб во время конфликта.

"В общей сложности через Таллинский механизм было собрано более €200 млн, чтобы помочь Украине улучшить цифровую безопасность", - подчеркнуло голландское правительство.

Таллинский механизм был создан в 2023 году для координации помощи Киеву в области кибербезопасности. В его рамках Нидерланды сотрудничают с 11 странами: Великобританией, Германией, Данией, Италией, Канадой, Польшей, США, Украиной, Францией, Швецией и Эстонией. В работе механизма также участвуют ЕС, НАТО, различные компании и неправительственные организации.