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    Нидерланды решили отказаться от использования антивируса "Лаборатории Касперского"

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Правительство Нидерландов приняло решение отказаться от антивирусного программного обеспечения "Лаборатории Касперского", мотивируя это предосторожностью.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters в понедельник, 14 мая.

    "Хотя нет никаких случаев ненадлежащего использования в Нидерландах, его нельзя исключать", — заявил министр юстиции и безопасности Фердинанд Грапперхаус.

    При этом он добавил, что если обстоятельства изменятся, то запрет будет снят.

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