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Нидерланды рекомендовали своим гражданам полностью отказаться от поездок в Украину

Нидерланды рекомендовали своим гражданам полностью отказаться от поездок в Украину Власти Нидерландов скорректировали рекомендации по поездкам в Украину, призвав граждан полностью отказаться от них.
Другие страны
11 октября 2022 г. 04:03
Нидерланды рекомендовали своим гражданам полностью отказаться от поездок в Украину

Власти Нидерландов скорректировали рекомендации по поездкам в Украину, призвав граждан полностью отказаться от них.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cоответствующая информация опубликована на сайте МИД Нидерландов.

На карте для путешественников теперь вся Украина окрашена в красный цвет. Это означает, что поездки не рекомендуются ни при каких обстоятельствах. Ранее часть страны была окрашена в оранжевый цвет, рекомендующий поездки только в случае крайней необходимости.

"Ситуация с безопасностью ухудшилась по всей Украине, в том числе в Киеве, - отметили в министерстве. - Как только появится возможность, немедленно покиньте страну. Учитывайте дорожные пробки. Не путешествуйте в Украину в независимости от вашей ситуации и намерений".

Министерство предупредило, что, скорее всего, не сможет оказать помощь в случае возникновения проблем тем, кто все же решит отправиться на Украину.

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Версия на азербайджанском языке Niderland vətəndaşlarına Ukraynaya səyahətə getməməyi tövsiyə edib

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