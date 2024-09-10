Нидерланды разрешили ВСУ бить своим оружием по объектам в тылу РФ

Украинской армии разрешено наносить удары по всей территории России оружием, которое ей поставляют Нидерланды.

Украинской армии разрешено наносить удары по всей территории России оружием, которое ей поставляют Нидерланды.

Как передает Report , об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Министр обороны страны Рубен Брекельманс заявил, что Украина может использовать оружие Нидерландов на территории России для защиты в соответствии с международным правом.

"Украина имеет право на самооборону. И если страну атакуют из приграничных районов или с российских аэродромов, то она может целиться в военные объекты. То же самое касается вражеских ракет - они также могут быть перехвачены нашим оружием над Россией", - сказал глава оборонного ведомства.

Брекельманс также добавил, что "международное право не ограничивается расстоянием" и что "право на самооборону не прекращается за 100 километров от границы". "Мы не накладывали на Украину никаких ограничений на оперативное расстояние", - сказал он.

Министр уточнил, что разрешение на удары по России также прямо касается истребителей F-16, которые Нидерланды передадут Украине.

Кроме того, Брекельманс призвал другие западные страны снять ограничения на использование оружия, которое они поставляют Украине.