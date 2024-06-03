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Нидерланды разрешили Украине использовать истребители F-16 для ударов по РФ

Нидерланды разрешили Украине использовать истребители F-16 для ударов по РФ Переданные ВС Украины истребители F-16 могут быть использованы для ударов по целям на территории России.
Другие страны
3 июня 2024 г. 12:49
Нидерланды разрешили Украине использовать истребители F-16 для ударов по РФ

Переданные ВС Украины истребители F-16 могут быть использованы для ударов по целям на территории России.

Как передает Report, об этом издании Politico заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

По ее словам, Нидерланды не будут вводить никаких ограничений по использованию истребителей.

"Мы лишь просим их соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в Уставе ООН, а это означает, что они используют его для достижения военных целей, которых им необходимо достичь в рамках самообороны", - сказала Оллонгрен.

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Версия на английском языке Netherlands allows Ukraine to use F-16 fighters to attack Russian Federation
Версия на азербайджанском языке Niderland Ukraynaya Rusiya ərazisindəki hədəflərə “F-16”la zərbə endirməyə icazə verib

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