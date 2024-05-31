Нидерланды рассматривают возможность размещения истребителей в гражданских аэропортах

Минобороны Нидерландов изучает возможность использования ряда аэропортов совместно с гражданским сектором.
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В документе отмечается, что речь идет о размещении истребителей в аэропортах в Элде, Лелистаде и Твенте.
"Из-за напряженной международной обстановки военным потребуется больше пространства в ближайшие годы", - говорится в сообщении.
Аэропорты в Роттердаме и Маастрихте исключены из этих планов из-за достаточно оживленного воздушного движения. Министерство может также расширить существующие авиабазы в Леувардене, Волкеле, Войнсдрехте или Эйндховене. Кроме того, может возобновить свою работу закрытый ранее военный аэродром Де-Пел.