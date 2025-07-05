Нидерланды проголосовали за ужесточение миграционной политики

Большинство депутатов палаты представителей (нижней палаты парламента) Нидерландов проголосовали за два законопроекта, нацеленных на самые строгие в истории страны меры по ужесточению миграционной политики.

Большинство депутатов палаты представителей (нижней палаты парламента) Нидерландов проголосовали за два законопроекта, нацеленных на самые строгие в истории страны меры по ужесточению миграционной политики.

Как передает Report, об этом сообщила телерадиокомпания NOS.

Два закона, направленные на ужесточение мер по предоставлению убежища, были разработаны бывшим министром по вопросам убежища и миграции страны Марьёлейн Фабер.

За введение системы двойного статуса для беженцев, прописанной в одном из законов, проголосовали 95 депутатов, против - 55. Законопроект об экстренных мерах в сфере предоставления убежища был одобрен 94 голосами, против проголосовали 56.

После этого голосование по законопроектам должно пройти в сенате Нидерландов.