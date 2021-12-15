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Нидерланды продлили коронавирусные ограничения до 14 января

Нидерланды продлили коронавирусные ограничения до 14 января Власти Нидерландов приняли решение продлить ограничения, введенные ранее для борьбы с распространением коронавируса, до 14 января 2022 года.
Другие страны
15 декабря 2021 г. 07:18
Нидерланды продлили коронавирусные ограничения до 14 января

Власти Нидерландов приняли решение продлить ограничения, введенные ранее для борьбы с распространением коронавируса, до 14 января 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил во вторник на пресс-конференции и.о. премьер-министра страны Марк Рютте.

По его словам, число выявляемых случаев заражения идет на спад, однако нагрузка на систему здравоохранения остается очень высокой. Также вызывает обеспокоенность новый вариант "омикрон", который может быть заразнее, чем все другие известные штаммы. "Поэтому кабинет министров принял решение продлить срок действия мер до 14 января", - сказал Рютте.

Начальные школы закроются на неделю раньше. Это значит, что у младших классов рождественские каникулы начнутся уже 20 декабря. Средние школы и высшие учебные заведения продолжат работу в обычном режиме.

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Версия на азербайджанском языке Niderlandda koronavirusa qarşı məhdudiyyətlər yanvarın 14-dək uzadılıb

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