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Нидерланды призвали своих граждан воздержаться от поездок в Иран

Нидерланды призвали своих граждан воздержаться от поездок в Иран МИД Нидерландов призвал граждан страны полностью воздержаться от поездок в Иран из-за продолжающихся там протестов.
Другие страны
7 октября 2022 г. 20:26
Нидерланды призвали своих граждан воздержаться от поездок в Иран

МИД Нидерландов призвал граждан страны полностью воздержаться от поездок в Иран из-за продолжающихся там протестов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

На карте для путешественников весь Иран теперь окрашен в красный цвет, который означает, что поездки в эту страну не рекомендуются ни при каких обстоятельства. Причиной этого называются протесты, вспыхнувшие на фоне гибели 22-летней Махсы Амини.

"Изменение рекомендаций связано с тем, что демонстрации сопровождаются насилием", - подчеркнули в министерстве.

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Версия на английском языке Dutch government calls on country's citizens to refrain from traveling to Iran

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