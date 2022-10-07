Нидерланды призвали своих граждан воздержаться от поездок в Иран

МИД Нидерландов призвал граждан страны полностью воздержаться от поездок в Иран из-за продолжающихся там протестов.

МИД Нидерландов призвал граждан страны полностью воздержаться от поездок в Иран из-за продолжающихся там протестов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

На карте для путешественников весь Иран теперь окрашен в красный цвет, который означает, что поездки в эту страну не рекомендуются ни при каких обстоятельства. Причиной этого называются протесты, вспыхнувшие на фоне гибели 22-летней Махсы Амини.

"Изменение рекомендаций связано с тем, что демонстрации сопровождаются насилием", - подчеркнули в министерстве.