Нидерланды присоединятся к проекту США по передаче Украине комплексов Patriot

Нидерланды намерены присоединиться к реализуемому с США совместному проекту по передаче Украине комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Нидерланды намерены присоединиться к реализуемому с США совместному проекту по передаче Украине комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Как передает Report, об этом заявил в Вашингтоне премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, открывая переговоры с президентом США Джо Байденом.

"Мы намерены присоединиться к тому, что вы делаете с Германией по системам ПВО Patriot для Украины, - сказал он. - Важно, чтобы мы присоединились к этому проекту. Я также обсудил это с канцлером ФРГ Олафом Шольцем".