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Нидерланды присоединятся к проекту США по передаче Украине комплексов Patriot

Нидерланды присоединятся к проекту США по передаче Украине комплексов Patriot Нидерланды намерены присоединиться к реализуемому с США совместному проекту по передаче Украине комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.
Другие страны
18 января 2023 г. 01:03
Нидерланды присоединятся к проекту США по передаче Украине комплексов Patriot

Нидерланды намерены присоединиться к реализуемому с США совместному проекту по передаче Украине комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Как передает Report, об этом заявил в Вашингтоне премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, открывая переговоры с президентом США Джо Байденом.

"Мы намерены присоединиться к тому, что вы делаете с Германией по системам ПВО Patriot для Украины, - сказал он. - Важно, чтобы мы присоединились к этому проекту. Я также обсудил это с канцлером ФРГ Олафом Шольцем".

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