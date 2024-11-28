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Нидерланды присоединились к инициативе по разработке ракет большой дальности

Нидерланды присоединились к инициативе по разработке ракет большой дальности Нидерланды приняли решение присоединиться к французской инициативе по разработке ракет большой дальности.
Другие страны
28 ноября 2024 г. 06:07
Нидерланды присоединились к инициативе по разработке ракет большой дальности

Нидерланды приняли решение присоединиться к французской инициативе по разработке ракет большой дальности.

Как передает Report, об этом сообщил глава Минобороны Королевства Рубен Брекельманс.

"Европейским странам нужны ракеты большой дальности, - отметил он на своей странице в Х. - Поэтому в Париже я объявил, что Нидерланды хотят принять участие во французской инициативе по их разработке".

В рамках французской инициативы ELSA (European Long-Range Strike Approach) европейские страны хотят разрабатывать крылатые ракеты наземного базирования с дальностью полета от 1 тыс. до 2 тыс. км. В проекте также участвуют Великобритания, Германия, Италия, Польша и Швеция.

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