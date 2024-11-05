Нидерланды приобретут у Airbus 12 вертолетов для эскадрильи спецопераций

Министерство обороны Нидерландов договорилось с европейским концерном Airbus о приобретении 12 многоцелевых вертолетов H225M Caracal для эскадрильи специальных операций армии королевства.

Министерство обороны Нидерландов договорилось с европейским концерном Airbus о приобретении 12 многоцелевых вертолетов H225M Caracal для эскадрильи специальных операций армии королевства.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба нидерландского оборонного ведомства.

"Министерство обороны получит 12 вертолетов H225M Caracal с 2030 года. Последнее воздушное судно будет поставлено в 2032 году. Об этом сегодня была достигнута договоренность с производителем Airbus Helicopters. Это произошло на крупнейшей в мире выставке военно-морской техники Euronaval 2024 в Париже. "Каракалы" специально оборудованы для проведения специальных операций. Разумеется, они также могут использоваться для обычных наземных и морских операций", - отметили в ведомстве.

H225M Caracal поступят в распоряжение недавно созданной 300-й эскадрильи специальных операций и будут базироваться на авиабазе Гильзе-Рейен неподалеку от границы с Бельгией, уточнили в ведомстве.

Отмечается, что новые боевые машины заменят вертолеты Cougar, стоящие на вооружении армии Нидерландов. Срок эксплуатации старых машин продлят, чтобы их можно было использовать вплоть до 2030 года.