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Нидерланды приобретут у Airbus 12 вертолетов для эскадрильи спецопераций

Нидерланды приобретут у Airbus 12 вертолетов для эскадрильи спецопераций Министерство обороны Нидерландов договорилось с европейским концерном Airbus о приобретении 12 многоцелевых вертолетов H225M Caracal для эскадрильи специальных операций армии королевства.
Другие страны
5 ноября 2024 г. 21:52
Нидерланды приобретут у Airbus 12 вертолетов для эскадрильи спецопераций

Министерство обороны Нидерландов договорилось с европейским концерном Airbus о приобретении 12 многоцелевых вертолетов H225M Caracal для эскадрильи специальных операций армии королевства.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба нидерландского оборонного ведомства.

"Министерство обороны получит 12 вертолетов H225M Caracal с 2030 года. Последнее воздушное судно будет поставлено в 2032 году. Об этом сегодня была достигнута договоренность с производителем Airbus Helicopters. Это произошло на крупнейшей в мире выставке военно-морской техники Euronaval 2024 в Париже. "Каракалы" специально оборудованы для проведения специальных операций. Разумеется, они также могут использоваться для обычных наземных и морских операций", - отметили в ведомстве.

H225M Caracal поступят в распоряжение недавно созданной 300-й эскадрильи специальных операций и будут базироваться на авиабазе Гильзе-Рейен неподалеку от границы с Бельгией, уточнили в ведомстве.

Отмечается, что новые боевые машины заменят вертолеты Cougar, стоящие на вооружении армии Нидерландов. Срок эксплуатации старых машин продлят, чтобы их можно было использовать вплоть до 2030 года.

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